Вижте новите модели "Москвич"

Московският автомобилен завод "Москвич" се готви да разшири моделната си гама, която засега включва само два автомобила - "Москвич 3" и електрическия "Москвич 3е", които са копие на коли на китайския концерн JAC.

Според портала Drom, позовавайки се на свои източници, през тази година ще бъдат пуснати и моделите "Москвич 5" и "Москвич 6".

И двата ще бъдат поставени на поточната линия на бившия завод на Renault в Москва и ще трябва да помогнат за изпълнението на амбициозния производствен план за 50 000 автомобила.

Вероятно новите "москвичи" също ще бъдат клонинги на китайски модели. Все още не е ясно какви коли ще бъдат сложени на конвейера.

В Русия отново произвеждат "Москвич"

Съдейки по лятната презентация, показана на кмета на Москва Сергей Собянин, един от тях може да е кросоувърът JAC S7. Китайският джип се продаваше в Русия, но внезапно изчезна от гамата си през ноември. Също така на презентацията бяха показани и лифтбекът Sehol A5 Plus, както и още един кросоувър - JAC X6, пише "24 часа".

