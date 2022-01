Бустерната доза не предпази милиардера Ричард Брансън от Омикрон

Милиардерът Ричард Брансън е с Омикрон. Британецът, който е основател на Virgin Group се е заразил с най-новия вариант на коронавируса. Новината съобщи самият той в профила си в "Туитър".

„Аз и жена ми Джоан се заразихме с Омикрон”, написа 71-годишният Брансън.

По думите му, той и роднините му са с леки симптоми. Цялото семейство на Брансън са ваксинирани и с бустерна доза.

Миналата година 96-г. майка на милиардера почина от вируса.

I’m currently recovering from a mild COVID case. Thankfully, I’m fully vaccinated & boosted (urge everyone – where available – to do the same) and feeling fine.