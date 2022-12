Клинтън е с коронавирус

Президентът на САЩ (1993 - 2001 г.) Бил Клинтън е дал положителна проба за коронавирус, но симптомите му са леки, предаде АФП.

„Добре съм. Благодарен съм, че съм ваксиниран и с бустерна доза, благодарение на което прекарвам леко вируса. Призовавам всички да се имунизират, особено когато навлизаме в зимните месеци", написа Клинтън в Twitter.

I’ve tested positive for Covid. I’ve had mild symptoms, but I’m doing fine overall and keeping myself busy at home.



I’m grateful to be vaccinated and boosted, which has kept my case mild, and I urge everyone to do the same, especially as we move into the winter months.