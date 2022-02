Първа проява на детски паралич в Африка за повече от пет години: Случай в Малави

Здравните власти в Малави обявиха появата на полиомиелит, след като е регистриран случай на заболяването при малко дете в столицата Лилонгве, което е първа проява на детски паралич в Африка за повече от пет години, предаде Ройтерс.

В изявление на Световната здравна организация (СЗО) се посочва, че според лабораторните анализи щамът, регистриран в Малави, е свързан с този, който циркулира в Пакистан, където все още е ендемичен. Последният регистриран случай на детски паралич в Африка е през 2016 г. в Нигерия.

80 млн. деца по света са застрашени от варицела и детски паралич заради прекъсване на ваксинациите

"Като привнесен случай от Пакистан, случаят не засяга статутът на Африка като район, свободен от вируса на полиомиелит", се посочва в съобщението на СЗО.

Глобалната инициатива за изкореняване на детския паралич обяви, че случаят в южноафриканската държава е при тригодишно момиченце, което започнало да се парализира през ноември миналата година. Секвенирането на вируса през февруари в южноафриканския Национален институт по заразни болести и в американските Центрове за контрол и профилактика на заболяванията е потвърдило, че детето е заразено с тип 1 на естествено появилия се полиомиелит (WPV1).

"Регистрирането на WPV1 извън единствените две ендемични страни в света - Пакистан и Афганистан, буди сериозна тревога и подчертава значението на поставянето като приоритет на имунизационните дейности срещу полиомиелит", посочват от Глобалната инициатива.

