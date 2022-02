СЗО: Ще се появят още варианти на коронавируса

Главният научен експерт на Световната здравна организация (СЗО) Сумия Сваминатан заяви днес, че пандемията от новия коронавирус все още не е към края си, тъй като ще се появят нови варианти на патогена, предаде Ройтерс.

"Видяхме, че вирусът се развива и мутира. . . така че знаем, че ще има нови варианти, нови варианти, които ще будят безпокойство, така че не сме в края на пандемията", каза Сваминатан пред журналисти в Република Южна Африка.

Там тя посети заедно с генералния директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус заводи, където се произвеждат ваксини.

