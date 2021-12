Проучване в Южна Африка предполага по-нисък риск от хоспитализация с Омикрон, отколкото с Делта

© Pixabay

Най-ново южноафриканско проучване предполага намален риск от хоспитализация и тежко заболяване при хора, заразени с варианта на коронавируса - Омикрон в сравнение с тези, заразени с варианта Делта, въпреки че авторите посочват, че част от това вероятно се дължи на високия имунитет на населението, съобщава Ройтерс.

Новото проучване, което не е рецензирано от партньорска проверка, се стреми да оцени тежестта на заболяването, като сравнява данните за инфекциите с Омикрон в Южна Африка през октомври и ноември с данни за инфекциите с варианта Делта между април и ноември.

Анализът е извършен от група учени от Националния институт по заразни болести (NICD) и големите университети, включително Университета на Витватерсранд (University of the Witwatersrand) и Университета на Квазулу-Натал (University of KwaZulu-Natal).

Те са използвали данни от четири източника: национални данни за случаи на Covid-19, докладвани на NICD, лаборатории от обществения сектор, една голяма лаборатория в частния сектор и данни за генома за клинични проби, изпратени до NICD от частни и обществени диагностични лаборатории в цялата страна, отбелязва БНР.

Авторите установиха, че рискът от приемане в болница е приблизително 80% по-нисък за тези, заразени с Омикрон в сравнение с Делта, както и че за тези, постъпили в болница, рискът от тежко заболяване е приблизително 30% по-нисък.

Авторите на проучването обаче отправят няколко предупреждения и подчертават да не се правят прибързани заключения относно присъщите характеристики на Омикрон.

"Трудно е да се определи относителния принос на високите нива на предишния популационен имунитет спрямо присъщата по-ниска вирулентност към наблюдаваната по-ниска тежест на заболяването“, пишат те.

