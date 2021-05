Премиерът на Словения: Епидемията в страната ще бъде победена до лятото

Премиерът на Словения Янез Янша изрази увереност, че епидемията от COVID-19 ще бъде обуздана до няколко седмици и добави, че според него вече 40% от населението имат имунитет към болестта, съобщи Танюг.



"На практика вече 800 000 души са защитени с ваксиниране или с това, че са преболедували инфекцията, което ни дава оптимизъм, че до лятото ще победим епидемията и отново ще започнем да живеем нормално", заяви Янша в Twitter, добавяйки, че условие за това е всички да продължат да се придържат към рестриктивните мерки.

Според последни официални данни 32,3% от населението на Словения са получили първа доза от ваксината против COVID-19, а 17% - и втората доза. За защитени се смятат и онези, които са преболедували вируса през последните 6 месеца.

Преболедувалите COVID-19 в Словения ще бъдат ваксинирани само с една доза

Словения в момента се намира в "жълта" фаза на епидемията, а официално се преценява, че в края на този или в началото на следващия месец може да влезе в "зелена" фаза с по-малко от 300 нови случая на ден, когато ще има ново разхлабване на мерките.

Praktično že 800.000 vsaj delno zaščitenih prebivalcav zaradi cepljenja in prebolevnosti nas navdaja z optimizmom, da bomo - ob potrebnem upoštevanju vseh preventivnih ukrepov - do poletja premagali epidemijo #covid19 in spet normalno zaživeli. #Zmoremo pic.twitter.com/BODyIbXNkh