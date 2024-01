© Gettyimages

Един литър бутилирана вода съдържа стотици хиляди частици пластмаса, съобщи БТА. Досега се смяташе, че съдържанието е сто пъти по-ниско.

Ново научно изследване е преброило средно 240 000 частици пластмаса на един литър. Тествани са различни популярни марки.

Изследването е публикувано в сп. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) и повдига въпроси за потенциалните последствия върху здравето.

Не препоръчваме да не се пие бутилирана вода, когато е необходимо, защото рискът от дехидратация може да бъде по-сериозен от потенциалните последствия от излагане на наночастици, каза пред АФП Бейчжан Ян, съавтор на изследването.

Наночастиците пластмаса, които се откриват навсякъде, привличат все повече внимание през последните години.

Микропластмасите са с размер под 5000 микрометъра (около 5 мм), а наночастиците са по-малки от 1 микрометър. Те са толкова малки, че могат да влязат в кръвоносната система и в органи като мозъка и сърцето.

Изследванията върху последствията за екосистемата и човешкото здраве все още са ограничени, но някои проучвания вече показват, че може да се стигне до увреждания - като например върху репродуктивната система.

За настоящото изследване е използвана нова лазерна техника. Изследвани са три марки вода, без да се споменава кои. "Мислим, че всички марки вода съдържат наночастици, затова цитирането би било некоректно", каза Бейчжан Ян.

Резултатите показват, че всеки литър съдържа между 110 000 и 370 000 частици на литър, от които 90 процента са наночастици. Останалите 10 процента са микрочастици.

Най-често се открива найлон - вероятно попаднал във водата чрез пластмасовите филтри, използвани за пречистване. На второ място е полиетилентерефталатът (PET) - материалът, от който са произведени бутилките.

Учените се надяват да имат възможност да тестуват чешмяна вода. Тя също съдържа микропластмаси, но в по-малко количество.

