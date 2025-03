Предложиха Тръмп да бъде номиниран за Нобелова награда за мир

Конгресменът от Калифорния Даръл Иса обяви в Х, че номинира Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския за Нобелова награда за мир.

И допълни, че никой не заслужава това повече от него.

Today I will nominate @realDonaldTrump for the Nobel Peace Prize. No one deserves it more.