Огромна трагедия за Доли Партън!

Съпругът на Доли Партън – Карл Томас Дийн, е починал на 82-годишна възраст.

79-годишната кънтри певица обяви смъртта на своя съпруг в понеделник Инстаграм.

Според съобщението, Карл е починал на 3 март в Нашвил.

„Карл Дийн, съпруг на Доли Партън, почина на 3 март в Нашвил на 82 години. Той ще бъде изпратен на частна церемония, на която ще присъстват членове на семейството. Той оставя своите сестра и брат Сандра и Дони.

„Карл и аз прекарахме много чудесни години заедно. Думите не могат да опишат любовта, която споделяхме над 60 години. Благодаря ви за вашите молитви и състрадание“.

Семейството моли за уединение в този труден момент“, се казва в изявлението.

Доли и Карл са женени от 1966 година. Той е пословично известен със своете уединение. През 2024 г. даде интервю, в което обяснява защо съпругът ѝ отказва да присъства на нейни изяви. По думите ѝ, въпреки че той обича музиката, няма ни най-малък интерес да бъде в нея.

Партън среща Дийн пред пералнята „Wishy Washy“ в деня, в който се мести в Нашвил на 18-годишна възраст. През дългата ѝ и драматична кариера той остава постоянно и подкрепящо присъствие до нея.

„Изненада ме и ме зарадва фактът, че докато ми говореше, той гледаше лицето ми (нещо рядко за мен),“ описва срещата Партън. „Той изглеждаше наистина заинтересован да разбере коя съм и за какво мечтая.“

Две години по-късно, на 30 май 1966 г., те се женят на скромна церемония в Рингголд, Джорджия.

Dolly Parton once said Carl Dean only ever saw her perform once in over 60 years together. He loved her for her, not for the rhinestones. He’s passed away at 82, but their kind of love doesn’t die. pic.twitter.com/i1briFuYTg