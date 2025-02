Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс: Погрешна е представата, че сме дали на Русия всичко, което иска

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс отговори на твърденията, че позицията на администрацията на Тръмп към Русия е "угодническа".

"Ние преговаряме за прекратяване на конфликта. Това е 'угодничество' само ако смятате, че украинците имат реален път към победа. Те нямат. Тоест, подобно обвинение е невалидно", пише той в публикация в социалната мрежа Х.

Доналд Тръмп: Владимир Путин можеше да има цяла Украйна

"Президентът Тръмп вярва, че за да водиш дипломатически преговори, в действителност е необходимо да разговаряш с хората. Някога това се наричаше държавническо поведение", допълва той.

Според него представата, че САЩ са "дали на руснаците всичко, което искат", е напълно погрешна.

