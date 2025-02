„Да живее свободата, ко*еле!“: Президентът на Аржентина подари на Мъск моторна резачка

Президентът на Аржентина Хавиер Милей се срещна този четвъртък в покрайнините на Вашингтон с Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, в рамките на форума Conservative Political Action Conference. По време на срещата им Милей подари на технологичния магнат моторна резачка като намек за безмилостните финансови орязвания, които прави в САЩ.

Милей сподели едноминутно видео в платформата Х от срещата си с най-близкия човек до Тръмп в момента, а като текст към клипчето написа: „Резачката пристигна при DOGE! Да живее свободата, копеле!“.

По-късно през деня е предвидено държавният глава на Аржентина да проведе разговор на четири очи и с директора на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева. В началото на февруари Милей оповести, че Аржентина е „много близко“ до сключването на ново споразумение за заем с МВФ, на който южноамериканската държава вече дължи 40 млрд. долара.

След това Милей ще участва в конференция на тема „Аржентинският икономически модел“, организиран от Междуамериканската банка за развитие, предаде испанската агенция ЕФЕ.

