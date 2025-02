Два самолета се сблъскаха на летище в Аризона, има загинали

Най-малко двама загинаха, след като два самолета се сблъскаха на летище Марана в Аризона, САЩ. То се намира на около 21 мили северозападно от Тусон.

Кадри в социалните мрежи, показват черен дим над летището. По първоначални данни във въздуха са се ударили след като два малки едномоторни самолета - Lancair 360 MK II и Cessna 172S. Инцидентът е станал малко преди 8:30 сутринта местно време. На борда на самолетите е имало по двама души.

Според Федерална авиационна администрация (FAA) регионалното летище Марана е „неконтролирано поле“, което означава, че то няма работеща контролна кула, предаде Нова телевизия.

Все още не е ясно каква е причината за катастрофата. По случая се води разследване.

Сблъсъкът е част от поредица от неотдавнашни самолетни инциденти. Сред тях са аварийно кацане на летище в Торонто, фатална катастрофа на въздушна линейка във Филаделфия на 31 януари и сблъсъкът във въздуха между армейски хеликоптер и търговски самолет. При последния инцидент загинаха всичките 67 пътници в двата летателни апарата, което го прави най-смъртоносната въздушна катастрофа в САЩ за последните почти 25 години.

