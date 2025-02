Мъск: В агенцията за управление на извънредни ситуации има 59 милиона долара неоправдани разходи

Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, и неговият екип са открили нередности в изразходването на средства от Федералната агенция за управление на извънредни ситуации на САЩ (FEMA) по време на одит.

„Екипът на DOGE откри, че FEMA е изпратила 59 милиона долара миналата седмица на луксозни хотели в Ню Йорк за настаняване на нелегални имигранти. Изпращането на тези пари нарушава закона и е грубо неподчинение на изпълнителната заповед на президента“, написа Мъск в социалната мрежа X.

