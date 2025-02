Доналд Тръмп отмъсти на Тейлър Суифт заради подкрепата ѝ за Камала Харис: MAGA не прощава!

Световната музикална сензация Тейлър Суифт, която е със статут на божество сред подрастващите и тийнейджърите отвъд океана, се наложи да изтърпи едно от най-неприятните преживявания в живота си.

Суифт беше един от хилядите зрители по време на Супербоул на Националната футболна лига (НФЛ) в Ню Орлиънс – събитие, наложило се като една от емблемите на американския спорт по света.

Разбира се, организаторите на мача не пропуснаха да я покажат на големия екран на стадиона, но точно тогава – за изненада и на самата изпълнителка – множеството на стадиона започна да я освирква.

