Бури и наводнения в няколко американски щата

Американските щати Западна Вирджиния и Кентъки бяха засегнати от бури, които на места предизвикаха наводнения, съобщава БТА.

В същото време жители на южната част на щата Мичиган, както и на щатите Охайо и Пенсилвания, съобщават, че днес сутринта е имало леден дъжд, съпроводен от гръмотевици.

През миналата нощ в Западна Вирджиния също са се излели проливни дъждове, придружени от гръмотевици. Съобщава се за наводнени квартали. Заради дъждовете е имало и пътнотранспортни произшествия по някои междущатски магистрали. Училищата в много общини са затворени.

В град Чарлстън, Южна Каролина, бе отворен център за спешни операции. Спасителни екипи са се отзовали на множество сигнали на жители, засегнати от наводненията, преди водата да започне да се отдръпва в ранния следобед.

Остават в сила предупрежденията за опасност от наводнения в по-голямата част от Западна Вирджиния и в някои части на Кентъки.

Все още не са отминали ледените бури в някои райони на Мериленд, Пенсилвания, Западна Вирджиния и северната част на Вирджиния.

Десетки училища в географската област Нова Англия бяха затворени заради прогнозите за образуването на снежна покривка от няколко сантиметра. Местните власти предупредиха, че се очаква пътната обстановка бързо да се влоши след началото на снеговалежите.

