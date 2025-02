Кание Уест е диагностициран с аутизъм

© Getty images

Кание Уест каза, че е бил погрешно диагностициран с биполярно разстройство и сега е диагностициран като аутист, съобщава "Гардиън".

Говорейки с Джъстин Лабой в неговия подкаст The Download, Уест, който сега носи името Йе, каза, че съпругата му Бианка Ченсори е предложила той да бъде повторно диагностициран. „Отидох при този лекар… Жена ми ме заведе да направя това, защото каза: „Нещо в личността ти не ми се струва, че е биполярно, виждал съм биполярно и преди. И открих, че наистина имам аутизъм".

Той каза, че диагнозата му е помогнала да разбере по-добре някои от поведенческите си модели, като например през 2018 г., когато носеше шапка с надпис „Направете Америка отново велика“ и похвали Доналд Тръмп, включително казвайки „тълпата не може да ме накара да не го обичам“.

„Аутизмът ви отвежда до нещо като Rain Man“, каза Уест. „Ще нося тази шапка на Тръмп, защото харесвам Тръмп като цяло. И тогава, когато хората ви кажат да не го правите, вие просто хващате тази отправна точка. И това ми е проблемът."

„Когато феновете ми кажат да направя албума си по определен начин, аз ще го направя по обратния начин“, добави той и се позова на заглавието на хитовата си песен Can't Tell Me Nothing. Той спомена своя приятел и бивш мениджър Дон Си, като каза: „Беше му толкова трудно, защото ме обича. Толкова е трудно за тях, защото насреща имат възрастен мъж – не можеш да контролираш банковата му сметка, не можеш да контролираш това, което казвам в Twitter."

Аутизмът не е психично заболяване. Но през 2020 г. Ким Кардашиян, тогава съпругата на Уест, по подобен начин призна, че е трудно да се управлява психичното здраве на Уест. „Онези, които разбират психичното заболяване или дори натрапчивото поведение, знаят, че семейството е безсилно, освен ако членът му не е непълнолетен. Хората, които не знаят или са далеч от това преживяване, могат да бъдат осъдителни и да не разбират, че самият човек трябва да се включи в процеса на получаване на помощ, без значение колко усилия се опитват семейството и приятелите.

Самият Уест се позовава на диагностицираното си биполярно разстройство в много песни, докато обложката на неговия албум ye от 2018 г. включва шеговитите думи: „Мразя да съм биполярен, страхотно е“.

Уест каза: „Много от това, което ме изпращаше в тези епизоди... постоянното усещане, че нямам контрол, ме извади извън контрол“, цитирайки пропадането на сделката му с Adidas, която прекрати доходоносното си сътрудничество с музиканта през 2022 г., след като той направи поредица от антисемитски коментари.

Той каза също, че вече не приема лекарства за психичното си здраве, тъй като аутизмът не е болест, той не се лекува. „Не съм пил лекарството, откакто разбрах, че биполярно разстройство не е правилната диагноза.“ Той каза, че внимава за епизоди на лошо психично здраве. „Внимавам за това предварително – но ако стигнете до момента, в който това се случи, ще останете в тази позиция известно време. Може да продължи три дни, четири дни, седмица. Някои хора, ако се забъркат в това, трябва да ги поставите на място, което не е публично."



Уест предизвика полемика тази седмица, след като се появи на Грами заедно с Ченсори, като тя носеше разкриваща прозрачна мини рокля. Облеклото се смяташе за ненужно провокативно от някои, докато други предполагаха, че е форма на принуда от страна на Уест. Самият той определи случилото се като колаборация.



