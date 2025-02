Федерален съдия отказа да блокира екзекуция с азотен газ в Алабама

Федерален съдия отказа да спре четвъртата екзекуция с азотен газ в САЩ, като заяви, че затворникът не е доказал твърденията си, че новият метод е противоконституционно жесток и причинява ужас, предаде Асошиейтед прес.

Главният окръжен съдия Емили Кей Маркс отхвърли искането на Деметриус Фрейзър за предварителна съдебна заповед, която да спре екзекуцията му в четвъртък в американския щат Алабама, или да изиска от щата да му даде успокоително, преди да му бъде пуснат газът.

Маркс постанови, че Фрейзър не е покрил "изключително високата" правна летва, която се изисква, за да се спечели съдебно разпореждане, предаде БТА.

Екзекутираха затворника Ричард Мoр въпреки масовите призиви за намаляване на присъдата му

"Фрейзър не успя да изпълни задължението си да докаже, че протоколът наистина създава значителен риск от сериозна психическа болка, така че протоколът да нарушава Осмата поправка (на Конституцията на САЩ)", написа съдията.

Фрейзър трябва да бъде екзекутиран за изнасилването и убийството на Полин Браун през 1991 г. Прокурорите твърдят, че Фрейзър е нахлул в апартамента на Браун в Бирмингам, изнасилил я е и я е застрелял в тила.

Алабама стана първият щат, който извършва екзекуции с азотен газ, когато миналата година трима затворници бяха умъртвени по този начин. Методът включва поставяне на респираторна маска върху лицето, като заменя въздуха за вдишване с чист азотен газ, което води до смърт поради липса на кислород.

Federal judge refuses to block upcoming Alabama nitrogen gas execution | Click on the image to read the full story https://t.co/ji3a9zUnPg