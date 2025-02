Малък самолет се разби близо до търговски център във Филаделфия

Малък самолет с двама души на борда се е разбил в близост до търговски център във Филаделфия, в резултат на което има много жертви на земята, съобщават местни медии, предаде Ройтерс.

Вестник "Филаделфия инкуайърър", позовавайки се на полицията, съобщи, че катастрофата е станала малко след 18:00 ч. в близост до търговския център "Рузвелт" в североизточната част на Филаделфия. Най-малко една къща и няколко автомобила са в пламъци, съобщи вестникът, пише БТА.

Службата за управление на извънредни ситуации във Филаделфия потвърди в социалните мрежи, че е имало "голям инцидент" в района на съобщената катастрофа, но не предостави други подробности.

Филиалът Си Би Ес във Филаделфия показа снимки на голям пожар и няколко пожарни коли на мястото на катастрофата, и информира, че състоянието на жертвите не е било известно веднага.

Нито полицейското управление във Филаделфия, нито пожарната са отговорили веднага на молбите за коментар, посочва Ройтерс.

Ring doorbell camera video of the Plane crash in Philadelphia near Roosevelt Mall at Cottman and the Boulevard in Northeast Philadelphia. The crash ignited a massive explosion, setting several homes on fire.



That plane appears to be on fire before impact! pic.twitter.com/Ig4EWoLRMZ