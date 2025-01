Безумието продължава: Мъск поиска да се смени името на Ламанша

Най-богатият човек в света, а в момента може би и най-близкият човек до президента Доналд Тръмп – Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател,, отново разтърси международната общност, предлагайки Ламанша да се преименува на Джордж Вашингтон.

Собственикът на „Тесла“ сподели в платформата си Х изображение на Ламанша, който разделя Обединеното кралство и Франция, като името му вече е в чест на първия президент на Съединените щати.

Ново име за водите, разделящи Англия и Франция, написа лаконично Мъск в профила си в Х.

Тръмп прекръсти Мексиканския залив

Публикацията му идва само дни, след като Тръмп официално подписа два указа, с които промени имената на Мексиканския залив и на най-високия връх в Северна Америка.

Това е втора провокация на Мъск спрямо Европа след онлайн включването си в предизборно мероприятие на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“, отбелязва 20minutos.

New name for the water that separates England and France pic.twitter.com/R6Lipj1Dra