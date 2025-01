Мъск отправи нацисткия поздрав и заяви: Бъдещето на цивилизацията е спасено!

Мултимилиардерът Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, се оказа в окото на бурята, след като по време на своя реч в спортната зала „Кепитал Уан“ във Вашингтон направи нацистки поздрав.

„Благодаря, благодаря за това, което направихте“, каза пред многохилядната публика Мъск, удряйки се по гърдите, след което отправи и популярния жест от времената на Третия райх.

Поздравът му обаче ни най-малко не смути или озадачи присъстващите, чиито аплодисменти станаха дори още по-оглушителни след направения жест.

Евродепутати изразиха дълбоко безпокойство от намесата на Мъск в Европа

Благодаря на всички, бъдещето на цивилизацията е спасено. Благодаря ви!, обърна се към тях собственикът на „Тесла“ и „СпейсЕкс“.

Нацисткия поздрав на Мъск, който ще отговаря за ефективното управление в администрацията на Тръмп, предизвика множество критити в социалните мрежи, в т.ч. и от представители на Демократическата партия.

„Никога не съм си представял, че ще дойде ден, в който ще бъде отправен нацисткия поздрав „Хайл Хитлер!“ преди президентската инаугурация. Този отвратителен жест няма място в нашето общество, тъй като принадлежи на най-мрачните времена от човешката история. Призовавам всички мои колеги да се обединят и да осъдят този омразен жест, който е и антисемитски“, написа в Х демократът Джери Надлър.

От своя страна привържениците на Тръмп и Мъск защитиха поздрава на своя идол, изтъквайки, че поздравът на най-богатия човек на света не е обвързан с нацизма, а е искал да покаже, че „сърцето му бие за всички тях.

@elonmusk Please tell everyone this is a “Mars Salute”



Thank You for Free speech! pic.twitter.com/IPhIgXWNwn