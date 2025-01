Международни реакции на встъпването в длъжност на Доналд Тръмп

Ройтерс предаде реакциите на световни лидери на полагането на клетва от Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския като президент на САЩ днес.

Киър Стармър Киър Стармър – британски юрист и политик от Лейбъристката партия. Киър Стармър е роден на 2, министър-председател на Великобритания

"В продължение на векове отношенията между нашите две нации са на сътрудничество, съвместна работа и трайно партньорство... Заедно сме защитавали света от тирания и сме работили за нашата обща сигурност и просперитет."

"С дългогодишната привързаност и исторически връзки на президента Тръмп с Обединеното кралство, знам, че дълбочината на приятелство ще продължи.“

Урсула фон дер Лайен Урсула фон дер Лайен – германски лекар и политик (по баща Албрехт). Урсула Гертруда Албрехт е, председател на Европейската комисия

"Най-добри пожелания, президент Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския, за Вашия мандат като 47-и президент на Съединените щати. ЕС очаква с нетърпение да работи в тясно сътрудничество с Вас за справяне с глобалните предизвикателства. Заедно, нашите общества могат да постигнат по-голям просперитет и да укрепят общата си сигурност. Това е трайната сила на трансатлантическото партньорство."

Марк Рюте Марк Рюте е генерален секретар на НАТО и лидер на нидерландската Народна партия за свобода и, генерален секретар на НАТО

"С връщането на президента Тръмп на поста ще дадем тласък на разходите за отбрана и производството. Сърдечно поздравявам Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския за встъпването му в длъжност като 47-ия президент на САЩ, както и Джей Ди Ванс като вицепрезидент. Заедно можем да постигнем мир чрез сила – чрез НАТО."

Реджеп Ердоган Реджеп Тайип Ердоган - турски политик и премиер. Роден на 26 февруари 1954 г. в Истанбул. Завършва, президент на Турция

"Тъй като г-н Тръмп многократно заяви, че ще сложи край на Руско-украинската война, ние като Турция ще направим всичко необходимо в това отношение. Трябва да решим този въпрос възможно най-скоро.

Този въпрос ще бъде включен в дневния ни ред при разговорите ни с г-н Тръмп, и ние ще предприемем съответните стъпки. Пожелавам вторият мандат на г-н Тръмп да донесе добро за цялото човечество."

Джъстин Трюдо Джъстин Пиер Джеймс Трюдо е канадски политик от Либералната партия и 23-ти, министър-председател на Канада

"Поздравления, президент Тръмп. Канада и САЩ имат най-успешното икономическо партньорство в света. Ние имаме шанс да работим заедно отново - да създадем повече работни места и просперитет и за двете ни нации."

Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога, президент на Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога поздрави Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския за встъпването му в длъжност като заяви, че очаква с нетърпение "активно и взаимноизгодно сътрудничество".

"Президентът Тръмп винаги е решителен, а политиката на мир чрез сила, която той обяви, дава възможност да се укрепи американското лидерство и да се постигне дългосрочен и справедлив мир, което е основен приоритет", заяви Зеленски в "Екс".

Доналд Тръмп е 47-ият президент на САЩ

I congratulate President Trump and the American people on the inauguration of the 47th President of the United States. Today is a day of change and also a day of hope for the resolution of many problems, including global challenges.



President Trump is always decisive, and the…