Тръмп представя официалната си снимка, поразително приличаща на снимката му от ареста

представи официалната си снимка като 47-и президент на САЩ, която поразително прилича на снимката му от ареста, съобщава БТА.

Леко наклонена напред глава, смръщена дясна вежда, плътно затворени устни, придаващи му предизвикателен вид: официалната снимка изглежда като копие на тази, направена в затвор в Джорджия на 24 август 2023 г., след като му беше повдигнато обвинение в опит да подмени резултатите от президентските избори през 2020 г. в този южен щат.

Има само една малка разлика: на снимката от ареста Доналд Тръмп носи червена вратовръзка. На официалната снимка тя е в електриково синьо. На ревера на тъмносиньото му сако се е появила и значка с американското знаме.

Преди година и половина милиардерът републиканец, който ще стане отново президент на 20 януари, публикува своя снимка от ареста в социалната мрежа „Екс“ с посланието: „Никога не се предавай!“.

Това беше и моментът на завръщането му в „Екс“, собственост на неговия съюзник милиардера Илон Мъск, след като повече от три години Тръмп не беше публикувал в платформата.

Профилът на Тръмп беше премахнат от платформата, след като негови поддръжници щурмуваха Капитолия на 6 януари 2021 г. в деня, когато Конгресът трябваше да удостовери победата на Джо Байдън, която той така и не призна.

Доналд Тръмп, който е доста умел в комуникацията, използва тази провокативна снимка в своя полза, като твърди, че е жертва на „лов на вещици".

Принтирана върху чаши, тениски, шапки, снимката беше използвана от кандидата за президент по време на предизборната му кампания, което доведе до взрив в продажбите на стоки с неговия лик. Особено тениските с надпис „Издирва се“ на снимката зарадва феновете му, които я носят и до ден днешен.

На официалната снимка кратък текст гласи просто: „След четири дни Доналд Тръмп ще встъпи в длъжност като 47-ия президент на Съединените щати", посочва АФП.

