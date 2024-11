Експлозия във фабрика в Кентъки, има ранени

Взрив в завод в Луисвил, щата Кентъки, рани най-малко 11 служители. Властите посъветваха живеещите в района на фабриката да останат по домовете си.

Местни медии съобщават, че първоначално се е чуло нещо, което приличало на експлозия, идваща от предприятие за производство на съставки за безалкохолни напитки. Видеоматериал от новините показа промишлена сграда с голяма дупка в покрива.

"На този етап причината за експлозията е неизвестна", заяви кметът на Луисвил Крейг Грийнбърг. Той добави, че никой не е загинал при експлозията.

Грийнбърг подчерта, че представители на властите са разговаряли със служители в предприеятието. "Първоначално те съобщиха, че всичко е било в нормален режим на работа, когато е настъпила експлозията", каза той, пише БТА.

Бомбена експлозия на жп гара в Пакистан отне най-малко 13 живота

Пожарната служба на Луисвил заяви в социалната мрежа X, че множество служби реагират на "мащабен инцидент".

Massive explosion at Kentucky plant collapses part of factory, leaves several injured and missing https://t.co/I9OcdMuulm pic.twitter.com/yoroSMNpXu

#BREAKING: HAZARDOUS EXPLOSION: SHELTER IN PLACE!!



Massive explosion in Louisville, Kentucky leaves people 'missing and trapped.'



"There has been a hazardous materials incident."



"A shelter in place order has been issued for those within a one mile radius," -… pic.twitter.com/bkfwDHEyOU