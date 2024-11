Обама: Антидемократичните ветрове застигнаха и нашата страна

Бившият президент на Съединените щати Барак Обама Барак Обама - политик и 44-и президент на САЩ. Роден е на 4 август 1961 г. в Хавай. Той е първият /2009-2017/ написа в изявление до медиите и обществеността отвъд океана, че в последните години са задухали „ветрове срещу демократичните правителства в целия свят и президентските избори в страната са показали, че САЩ също не са имунизирани от тях“.

„Тези проблеми си имат своето решение, но само ако се слушаме един друг и уважаваме конституционните принципи и демократични норми, които са направили тази страна велика“, написа бившият обитател на Белия дом след речта на Харис във Вашингтон, където призна загубата си от Доналд Тръмп.

По думите на Обама пандемията, инфлацията и „общото усещане, че има хора, които независимо колко много работят, едва успяват да свържат двата края“, са част от причините да се появят тези ветрове в глобален план.

Въпреки загубата на Харис, Барак Обама Барак Обама - политик и 44-и президент на САЩ. Роден е на 4 август 1961 г. в Хавай. Той е първият подчерта, че е изключително горд от представянето ѝ по време на предизборната кампания, както и от кандидата ѝ за вицепрезидент Тим Уолц.

Не постигнахме резултата, който очаквахме, но да живеем в демокрация означава да признаем, че нашата гледна точка невинаги е печеливша, допълни още Обама и също поздрави Тръмп за победата му.

В заключение той изрази увереност, че „ще продължим да градим една по-справедлива, по-равноправна и по-свободна държава“.

