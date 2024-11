Леброн Джеймс също заяви подкрепата си за Камала Харис

Една от големите звезди на световния баскетбол – крилото на „Лос Анджелис Лейкърс“ Леброн Джеймс, заяви този четвъртък, че ще гласува за кандидата на демократите за президент Камала Харис.

„Какво изобщо имаме да говорим?? Когато се замислям за децата и семейството ми и как ще израснат, изборът е пределно ясен: Гласувам за Камала Харис“, написа спортистът в профила си в платформата Х.

Към съобщението си Леброн Джеймс е добавил видео с обидни или расистки изказвания на Тръмп, на което също така се забелязват и исторически кадри от движенията за човешки права на цветнокожите през годините в Америка.

Видеото завършва с посланието „Омразата ни връща назад“.

What are we even talking about here?? When I think about my kids and my family and how they will grow up, the choice is clear to me. VOTE KAMALA HARRIS!!! pic.twitter.com/tYYlTmQS6e