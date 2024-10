Затворник, убил с брадва 5-има души, бе екзекутиран чрез инжекция: Това не е за мен, за вас е

Този четвъртък в щата Алабама беше екзекутиран 36-годишният Дерик Диърмен, който през 2016 г., под въздействието на наркотици, е убил с брадва и пистолет петима души.

Диърмен получи смъртна присъда, след като призна вината си за убийството на Шанън Рандал (35), Джоузеф Търнър (26), Робърт Лий Браун (26), Джъстин Рийд (23) и Челси Рийд (22), последната от която е била съпруга на Джъстин и е била бременна.

Смъртната му присъда беше изпълнена, след като той отказа да я обжалва, уволни адвоката си и сам даде „зелена светлина“ да бъде умъртвен с инжекция.

Простетете ми. Това не е за мен. Това е за вас. Понесох твърде много, гласяха последните думи на Диърмен към роднините и близките на жертвите.

Робър Браун, баща на един от убитите младежи, сподели пред изданието Montgomery Advertiser, че екзекуцията му няма да върне сина му или останалите изгубени животи, но все пак каза, че е простил на Диърмен за стореното.

Трябваше да му простя. Той поиска да му простим. Не е редно да се явиш пред Господ със свито сърце, трябва да имате отворено сърце, като на бебе, обясни Браун.

На 20 август 2016 г. в градчето Ситронел Диърмен нахлува в къща, където по това време е приятелката му, убива всички, докато спят, и я отвлича, заедно с чуждо бебе. Откарва ги с кола в дома на баща му в Мисисипи, но по-късно се предава в полицията и прави пълни самопризнания, припомня Нюзуик.

