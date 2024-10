Тръмп с предложение: Да има ден, в който всички престъпления в САЩ да са разрешени

Бившият държавен глава и настоящ претендент за втори мандат в Белия дом от републиканците Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския отново озадачи обществото отвъд океана с нестандартна и крайно рискована идея.

На предизборен митинг в град Ери, щата Пенсилвания, Тръмп предложи да има един ден в годината, в който престъпленията да бъдат разрешени и полицията да не се намесва.

Изявлението му остави в шок дори републиканците, а американската преса сравни един такъв ден с т.нар. Кристална нощ в Германия и Австрия през 1938 г. Други пък веднага направиха асоциация с филмовата поредица „Чистката“.

Доналд Тръмп направи едно от най-опасните изказвания на 21-ви век, разкривайки плановете си да пребори престъпността в САЩ, отбеляза Нюзуик.

