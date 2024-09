Певецът и актьор Крис Кристофърсън почина на 88-годишна възраст

© Getty Images архив

Крис Кристофърсън - човекът с умел стил на писане и сурова харизма, който се превърна в суперзвезда на кънтри музиката, един от най-влиятелните автори на песни и елитен холивудски актьор, почина на 88-годишна възраст, съобщават световните осведомителни агенции.

Кристофърсън е починал мирно в дома си на остров Мауи, Хаваи, в събота, заобиколен от близките си, съобщи говорителка на семейството в имейл. Причина за кончината му не се посочва.

От края на 60-те години на миналия век роденият в Браунсвил, Тексас, пише кънтри и рокендрол стандарти като Sunday Mornin' Comin' Down, Help Me Make it Through the Night, For the Good Times и Me and Bobby McGee, която става най-известната му песен като посмъртен хит на Джанис Джоплин.

В началото на 70-те години се прочува като изпълнител с дрезгав, неподправен баритон, както и като търсен актьор, особено в ролята си в "Роди се звезда" с Барбра Стрейзанд, един от най-популярните филми през 1976 г.

През 1974 г. Крис Кристофърсън се снима заедно с Елън Бърстин във филма "Алис не живее вече тук" на режисьора Мартин Скорсезе, а през 1998 г. играе с Уесли Снайпс в първия филм от вампирската трилогия "Блейд" на "Марвел".

Кристофърсън, който може да рецитира по памет стиховете на Уилям Блейк, вплита в популярната кънтри музика фолклорни текстове за самотата и нежната романтика. Той е представител на ново поколение автори на кънтри песни заедно с колеги като Уили Нелсън, Джон Прайн и Том Т. Хол.

"Няма по-добър жив автор на песни от Крис Кристофърсън", каза навремето Нелсън.

"Крис изведе кънтри музиката от мрачните векове до съвремието, направи я приемлива и донесе страхотни текстове - искам да кажа, най-добрите възможни текстове", споделя живата кънтри легенда в друго свое интервю.

В средата на 80-те години на миналия век Уили Нелсън и Крис Кристофърсън обединяват сили с Джони Кеш и Уейлън Дженингс, за да създадат кънтри супергрупата „Хайуеймен“.

Освен всичко друго Крис Кристофърсън е боксьор и звезда по ръгби и футбол в колежа, има магистърска степен по английски език от Оксфордския университет, лети с хеликоптери като капитан в американската армия, но отказва назначение за преподавател във Военната академия на САЩ в Уест Пойнт, Ню Йорк, за да се занимава с писане на песни в Нашвил.

Надявайки се да пробие в музикалната индустрия, той работи като почасов пазач в студиото Music Row на Columbia Records през 1966 г., когато Боб Дилън записва песни за основополагащия двоен албум Blonde on Blonde.

Крис Кристофърсън е казвал, че може би нямаше да има кариера без Джони Кеш, който сякаш го е взел "под крилото си".

"Той направи първата ми плоча, която стана плоча на годината. Той ме изведе на сцената за първи път", казва Кристофърсън в интервю за Асошиейтед прес през 2006 г.

Една от най-записваните песни на Крис Кристофърсън е Me and Bobby McGee, пише БТА.

През 1973 г. той се жени за певицата Рита Кулидж и заедно правят успешна дуетна кариера, която им носи две награди "Грами". Развеждат се през 1980 г.

Създаването на групата "Хайуеймен", в която участват Нелсън, Кеш и Дженингс, е друг ключов момент в кариерата му на изпълнител.

През 2005 г. Крис Кристофърсън споделя пред Асошиейтед прес, че е било "нереално" да бъде рамо до рамо с мъжете, които са били негови герои. "Беше като да видиш лицето си на планината Ръшмор", казва той.

Групата издава само три албума между 1985 и 1995 г. Дженингс умира през 2002 г., а Кеш - година по-късно. От четиримата само Уили Нелсън още е жив.

Първата роля на Крис Кристофърсън в киното е в "Последният филм" (1971), режисиран от Денис Хопър.

Наред с водещите си мъжки роли, той има пристрастие към уестърните.

В средата на 70-те години Кристофърсън започва да изпитва изтощителна загуба на паметта, от което страдат изпълненията му. Лекарите му казват, че това изглежда е началото на болестта на Алцхаймер или деменция, вероятно предизвикана от удари по главата, докато се боксира и играе футбол и ръгби в младежките си години.

През 2016 г. съпругата му Лиса споделя пред сп. "Ролинг стоун", че Кристофърсън е бил диагностициран с лаймска болест, която може да причини проблеми с паметта, и че след лечение и спиране на лекарствата за Алцхаймер паметта му е започнала да се възвръща частично.

Крис Кристофърсън продължава да е активен с турне през 2016 г., което включва изпълнения с Уили Нелсън и спирки в Европа. Същата година той отбелязва и 80-ия си рожден ден, като издава албума The Cedar Creek Sessions, включващ концертни версии на най-известните му песни.

През 2021 г. Кристофърсън се оттегля от концертна и звукозаписна дейност, като само от време на време се появява на сцената като гост.

Крис Кристофърсън и третата му съпруга Лиса, за която се жени през 1983 г., живеят на хавайския остров Мауи повече от 30 години. Кънтри певецът, автор на песни и актьор има осем деца.

