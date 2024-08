Масова стрелба в Балтимор рани седем души и отне живота на един човек

По време на събиране в Източен Балтимор няколко мъже откриват огън и убиват един, а други седем души са ранени. Стрелбата се случва около 20:00 ч. местно време.

Все още няма предоставени други подробности за вида на събирането или броя на заподозрените.

Всички пострадали са отведени в близки болници в района, където 36-годишен мъж е обявен за мъртъв.

Тази вечер Балтимор преживя поредна масова стрелба, която отне живота на един човек и безвъзвратно промени няколко други, каза кметът на Балтимор Брандън Скот.

Все още се разпитват свидетели и се води разследване по случая.

Досега за 2023 г. е имало повече от 350 масови стрелби в САЩ, при които е имало 350 убити и над 1500 ранени по данни на американската организация Gun Violence Archive, съобщи bTV.

