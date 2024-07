18-годишна изхвърли новороденото си бебе в контейнер за боклук

Млада жена от Тексас изхвърли новороденото си бебе, увито в найлонова торба, в контейнер за боклук. Причината – не искала гаджето ѝ да скъса с нея.

18-годишната Еверилда Кукс-Айцалам е била арестувана в окръг Харис, Тексас, в неделя, 21 юли, съобщава People.

Според информацията на властите жената родила бебето си на земята зад камиона за храна, в който работила в Хюстън.

Майка изхвърли недоносеното си бебе в кофа за боклук

Детето е родено в същия ден, в който е било намерено в контейнер за боклук в града. След като се появило на бял свят, младата майка напъхала своето бебе в торба за боклук, заедно с пъпната връв и плацентата, и го захвърлила в контейнера.

Детето, за което се твърди, че е било „вързано в торбата за боклук“, е било спасено от минувач, който чул как новороденото плаче. Свидетелят веднага се обадил на спешния телефон 911.

Според властите жената е арестувана по-късно същата седмицата. Тя обяснила на униформените, че не е имала друг избор, освен да се отърве от бебето си по този начин, „защото не е искала приятелят ѝ да скъса с нея”.

Ужасяващото престъпление е заснето от охранителна камера.

За щастие, детето е спасено от пристигналите на място медици, които веднага го транспортирали в болница.

Harris County, TX: Everilda Cux-Ajtzalam "is facing a felony charge after authorities said she abandoned her newborn son at a dumpster..."



"Her bail was set at $90,000 and authorities also said she has an immigration hold."https://t.co/KvXUNebXTQ