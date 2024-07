Разрушителната буря "Берил" отново се усили до степен на ураган

Опустошителната буря "Берил" се усили отново до степен на ураган, докато наближава щата Тексас в района на Хюстън, съобщи американският Център за изследване на ураганите, цитиран от "Ройтерс".

Точното местоположение на "Берил" в момента е на 170 км източно от град Корпъс Кристи. Стихията носи със себе си ветрове със скорост 120 км/ч.

Weather in the gulf right now as hurricane Beryl approaches Texas pic.twitter.com/W2zKkLFD4l