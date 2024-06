Три трупа до детска градина, малчуганите в стрес

Три трупа остави страшна стрелба до детска градина.

Убити са двама мъже и една жена, като една от жертвите е самият убиец.

За страшната драма, разиграла се в понеделник в Торонто, Канада, съобщава CTVNews.

Една от жертвите е разпозната като местен брокер на име Араш Мисаги.

Децата от забавачката в близост до мястото на стрелбата са под стрес, а детската градина е затворена.

Полицията в Торонто заяви във вторник, че смята, че стрелецът, който уби мъж и жена, е бил убит при стрелба в офис близо до детска градина и училище в Северен Йорк, пише Телеграф.

Инцидентът е станал във фоайето на сградата в понеделник.

Говорейки пред медиите, детектив Алън Бартлет каза, че служителите са влезли в сградата и са открили телата на двама мъже и една жена и смятат, че един от мъжете е убиецът.

Той заяви, че все още е рано да се каже каква връзка е имало между убитите, но вероятно е имало спор за пари, който е довел до трагедията.

Свидетел твръди, че е чул изстрели и хора, които се карат. Той, заедно с други хора на мястото на трагедията, идентифицирали една от жертвите като местен брокер на име Араш Мисаги.

Очаква се днес, вторник, детската градина да заработи нормално, а огледът, както бе обявено, все още продължава.

3 people dead after shooting in #North #York business, police say



Three people #died in a shooting at a business in North York, #Toronto, believed to stem from an #altercation related to financial transactions. #Toronto police suspect the shooter was among the deceased. pic.twitter.com/7CjGDjIKpC