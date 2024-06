Преместиха със специална техника 3,6 метров алигатор

Спасителна операция по преместването на огромен алигатор се проведе в Мон Белвю, Тексас.

Огромното влечуго беше извадено от крайпътна канавка, предава "Ройтерс", цитирани от Нова.

За целта екипите използвали специална техника, за да го повдигнат, след което го поставили в контейнер на камион.

HEY ALLIGATOR: Workers used their grapple truck to assist Animal Control in removing a 12 foot gator from a ditch in East Texas. pic.twitter.com/bzz2Mox9ul