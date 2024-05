Стрелба с убит полицай в Минеаполис

Трима са били убити при стрелба в четвъртък вечер в Минеаполис.

Единият от загиналите е полицай, а стрелецът също е мъртъв. Друг полицай е тежко ранен, съобщиха властите.

Стрелбата е започнала около 17:30 ч. в жилищен комплекс в квартал Уитиър. При пристигането на полицаите по тях е открита стрелба.

Загиналият полицай е 28-годишният Джамал Мичъл. Той е застрелян, докато е опитвал да окаже помощ на двама ранени, пише CBS news, цитирано от 24 часа.

Единият от простреляните е загинал на място, а друг е починал в болница след тежки наранявания. Инцидентът се разследва от властите.

Minneapolis - Massive police escort for the body of the fallen Minneapolis police officer as he is transported to the medical examiner's office.

22:20 pic.twitter.com/TL5rRpfhWQ