ТВ водеща глътна муха в ефир

Телевизионната водеща на канал Boston 24 News Ванеса Уелш доказа, че е професионалист и може да се справи с всяко предизвикателство, изникнало по време на живо предаване.

Докато води новинарска емисия, тя неволно погълна муха, която се разхожда по лицето ѝ.

Камерите уловили как насекомото се появява на лицето на Уелш.

След като влиза в устата ѝ, тя само за миг променя гримасата си и преглъща.

В интернет се появи твърдение, че това може да не е муха, а част от изкуствени мигли, пише Нова телевизия.

Boston 25 news anchor Vanessa Welch swallowed a fly live on air after it first tried to get into her eye. Social media users praised her professionalism and called for a salary increase. This is the level of equanimity we aspire to. pic.twitter.com/iNDXiWaHBj