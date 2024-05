Заради откраднат телефон: Трима палят грешна къща, загива петлченно семейство

Петчленно семейство загива в американския град Денвър, щата Колорадо, в заговор за отмъщение. През 2020 г. 16-годишният тогава Кевин Буи чрез приложение проследява откраднатия си мобилен телефон.

Приложението обаче показва грешна локация - дома на семейство Диол. А Кевин и двама негови съучастници - тогава на 14 и 16 години, планират огромен палеж.

Тримата тийнейджъри нахлуват в къщата на сенегалското семейство Диол през нощта, разливат бензин върху голяма площа и предизвикват пожар, който бързо обхваще сградата. Семейството е изненадано от огъня в в съня си.

В пламъците загиват трима млади души – на 23, 25 и 29 години, и две деца – едното е на шест месеца, а другото е на по-малко от две години, предава бТВ.

Трима души скачат от горния етаж на сградата и оцеляват със счупени кости.

Двама от тримата подпалвачи вече са осъдени. 18-годишният Дилън се признава за виновен за предумишлено убийство през 2023 г. Той е осъден на десет години затвор

Процесът срещу 19-годишния вече Гавин Сиймор приключва през март тази година. Той също се признава за виновен и сключва сделка с прокурора. За него се предвиждат между 16 и 40 години затвор. Гавин се извинява публично – „Не минава и миг, в който да не изпитвам изключителна вина и разкаяние за действията си”, казва той. Но въпреки признанията си получава максималната присъда.

Четирима загинаха и десетки бяха ранени в Перу след сблъсък между влак и автобус

Кевин Буи също прави самопризнания. Той е определен за подбудител на групата и може да получи 60 години затвор.

„Това е най-лошото и безсмислено разследване на убийство, което някога съм водил“, казва един от разследващите. Присъдата на Кевин ще бъде произнесена на 2 юли тази година.

A young Colorado man faces up to 60 years in prison for k*lling an innocent family, including two babies and three adults, after he set fire to the wrong house in an attempt to get revenge for his stolen iPhone.



Kevin Bui, who was 16 years old at the time, pleaded guilty last… pic.twitter.com/uSmD8OAI8B