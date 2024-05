Почина продуцент на "Кръстникът"

Почина Фред Рус, носителят на "Оскар" за филма "Кръстникът - част II". Той помогна за старта на кариерата на много суперзвезди - от Джак Никълсън до Том Круз, пише WFRV.

Фред Рус е починал в дома си в Бевърли Хилс, Калифорния, в събота (18 май), съобщава негов представител, само няколко дни след премиерата на последния му филм с Франсис Форд Копола "Мегалополис" на филмовия фестивал в Кан.

Рус и Копола работят заедно повече от 50 години, като започват с "Кръстникът", където той съветва режисьора за кастинга на Ал Пачино и Джеймс Каан против волята на студиото и запознава Копола с Джон Казейл. Рус продуцира също така номинираните за най-добър филм "Разговор", "Апокалипсис сега" и части II и III на "Кръстникът" на Копола.

"Фред Рус притежаваше почти безпогрешен инстинкт за кастинга на актьорите", написа Копола в Instagram. "Той беше голям приятел и сътрудник за цял живот, който преди всичко изпитваше истинска любов към киното".

