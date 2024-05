16-годишен с пушка застраши живота на майки с малки деца по време на служба

16-годишен младеж, въоръжен с пушка, се опита да нахлуе в църква в американския щат Луизиана и предизвика паника по време на служба.

Храмът беше пълен с деца по време на инцидента, но за щастие, нападателят беше забелязан и неутрализиран от енориаши. Ужасяващата сцена се разигра в католическата църква "Св. Мария Магдалена" в Абевил, където с родители с малки деца присъстваха на ритуал. Инцидентът беше предаван на живо на уебсайта на храма.

В драматичното видео се вижда как енориаши, седнали на пейки, нервно поглеждат зад себе си. Секунди по-късно неидентифициран мъж, облечен в костюм, се приближава до епископа по средата на изречението и прошепва нещо в ухото му, а след това енориашите спасяват положението преди да се стигне до трагедия.

Ученик е бил убит при стрелба на гимназиален мач

Тийнейджърът е обвинен в тероризъм и незаконно притежание на огнестрелно оръжие, съобщи полицията.

First Communion Mass at St. Mary Magdalen Catholic Church in Abbeville, was disrupted when a teen attempted to enter with a rifle pic.twitter.com/MqOI0Wzhvj