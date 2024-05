Разследват полицай, застрелял пилот от ВВС на САЩ в дома му

Департаментът по прилагане за законодателството във Флорида и от офиса на щатската прокуратура са започнали разследване срещу местен полицай, застрелял със служебен пистолет пилот от Военновъздушните сили на САЩ.

От полицейското управление разпространиха кадри от боди камерата на униформения служител, на които се вижда как полицаят застрелва 23-годишния пилот Роджър Фортсън, когато отваря вратата на дома си с пистолет в ръката.

Адвокатът на семейството на жертвата заяви, че органите на реда са объркали къщата, докато полицията твърди, че служителят им е реагирал при самозащита, след като е видял Фортсън въоръжен с пистолет.

Инцидентът е от 3 май т.г., когато полицията получила сигнал от съседка, че в апартамента имало семеен скандал.

На кадрите се вижда, че жертвата в действителност държи пистолет, но той е насочен към земята, а не към униформения служител. Въпреки това полицаят, още с отварянето на вратата, стреля няколко пъти в тялото на Фортсън и едва след това му нарежда да хвърли оръжието.

Полицаи разстреляха педофил в момент, когато излязъл на „лов“

Семейството на жертвата твърди, че пилотът чул почукване на вратата на апартамента му и попитал кой е там, но не получил отговор. След това чул втори „много агресивен удар“, но не видял никого, когато погледнал през шпионката.

Шерифът на окръг Окалуса Ерик Аден каза, че инцидентът се разследва и обеща да осигури „прозрачност и отчетност“.

A Florida sheriff's office released body camera video Thursday showing a sheriff's deputy shooting and killing U.S. airman Roger Fortson at his apartment last week while the deputy was responding to a disturbance call. https://t.co/XTjsZB5tvK pic.twitter.com/9W4Sa1PGjx