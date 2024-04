Почина О Джей Симпсън

Бившият американски футболист О Джей Симпсън е починал на 76-годишна възраст, съобщиха негови близки.

"На 10 април нашият баща, Орентал Джеймс Симпсън, отстъпи в битката си с рака. Той издъхна, заобиколен от своите деца и внуци", заяви семейството му в изявление, публикувано в X.

Симпсън беше съден за убийство през октомври 1995 г. Делото по-късно беше наречено "процесът на века".

Той беше обявен за невинен за убийството на двама души.

On April 10th, our father, Orenthal James Simpson, succumbed to his battle with cancer.



He was surrounded by his children and grandchildren.



During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes for privacy and grace.



-The Simpson Family