Нов удар на кораб в мост в САЩ, този път над река Арканзас в Оклахома

Шлеп се удари в мост над река Арканзас в щата Оклахома в Средния запад на САЩ, предаде Асошиейтед прес, като се позова на местната полиция.

Това е вторият подобен инцидент в страната тази седмица. Мостът "Франсис Скот Кий" над река Патапско в град Балтимор в североизточния щата Мериленд се срути във вторник рано сутринта, след като бе ударен от товарен кораб. Смята, че са загинали шестима души - строителни работници.

Разчистват срутения мост в Балтимор

При новия инцидент няма пострадали хора. Магистрала 59, която започва от границата с Канада и стига до тази с Мексико, обаче е била затворена южно от Салисо около 13:25 ч. вчера следобед (20:25 ч. българско време).

Трафикът е пренасочван. Мостът ще остане затворен, докато не бъде проверен.

Причината за инцидента засега не е установена, отбелязва БТА.

A barge struck a bridge over the Arkansas River Saturday, the Oklahoma State Patrol said. The highway was closed to traffic afterwards. https://t.co/dFmUmxtPAf pic.twitter.com/oL3y3ZiKy3