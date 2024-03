Две жени замъкнаха мъртвец в банката, за да му вземат парите, после го зарязаха в болницата

В Съединените щати повдигнаха обвинение на две жени, които завлекли мъртвец в банков клон, за да изтеглят пари от сметката му.

Лорийн Ферало на 55 г. и Карън Касбом на 63 г. са живеели заедно с 80-годишния Дъглас Леймън в околностите на град Аштабула в щата Охайо. Когато двете жени се натъкнали на безжизненото тяло на съквартиранта им, вместо да се обадят на 911, те го задигнали и го поставили на предната седалка в колата им.

Обвиняемите след това отишли до банката, където по информация на в-к „Ню Йорк Поуст“ изтеглили сумата от 900 долара.

Началникът на полицията в Аштабула Робърт Стел разясни, че приживе Леймън е упълномощавал неведнъж двете жени да взимат парите му от банката, така че в това нямало нищо съмнително.

Планът им обаче започнал да се пропуква, когато направили опит да зарежат тялото в местната болница.

Оставиха тялото му в болницата, без никакви обяснения. Просто го зарязаха ей така, коментира Стел.

По-късното едната от двете жени е била извикана на разпит, когато било установено, че тялото е на Дъглас Леймън. По този начин двете били принудени да разкажат на полицията какво са направили.

