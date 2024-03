Една от най-богатите жени в света загина, след като автомобилът ѝ Tesla я запрати в язовир

Анджела Чао, изпълнителен директор на семейна корабна компания и доведена сестра на лидера на републиканците в Сената на САЩ Мич Макконъл, е загинала на 10 февруари, съобщиха медиите отвъд океана, позовавайки се на полицейски източници.

Тя е била зад волана на автомобил Tesla, който бил на автопилотен режим. При все още неизяснени обстоятелства колата излязла от пътя и паднала в язовир в щата Тексас, в който Чао се удавила. Съдебната експертиза е установила, че жертвата е консумирала алкохол, като промилите в кръвта ѝ били три пъти над допустимото.

Разследващите от офиса на шерифа в окръг Бланко определиха инцидента като „нещастен случай“.

Чао, която бе на 50 години, е загинала в нощта на 10 февруари, след като е била на вечеря в ранчо до Джонсън Сити, западно от столицата на щата Остин. Приятелката ѝ Амбър Кийнан споделила пред разследващите, че Чао ѝ се обадила в 23:42 часа и крещяла, че е паднала в язовир и не може да излезе. Разговорът им продължил осем минути, докато през това вреве колата ѝ бавно потъвала.

Медии допълват, че на място веднага пристигнали нейни приятели, някои от които скочили във водата и започнали да плуват към колата ѝ, докато друг потеглил с кану. В 23:55 бил подаден сигнал и до 911.

Дошлите на място спешни екипи доплували до колата и разбили стъклото откъм шофьорското място. Те измъкнали Чао от автомобила и я пренесли на брега, където в 1:40 ч на 11 февруари била констатирана смъртта ѝ.

Чао беше президент и главен изпълнителен директор на семейната корабна компания Foremost Group и президент на благотворителната организация на баща си Foremost Foundation.

