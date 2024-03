Тенисист се свлече на земята по време на мач

21-годишният френски тенисит Артюр Казо изживя неприятен момент по време на квалификациите за основната схема за турнира в Маями от сериите Мастърс 1000.

Казо, който е под №74 в световната ранглиста, ненадейно се свлече на корта, докато очакваше сервиса на своя сънародник Харолд Майо от другата страна на мрежата.

На игрището веднага пристигна медицински екип, който оказва лекарска помощ на спортиста в продължение на десет минути. В крайна сметка на корта докараха инвалидна количка и Казо бе откаран за допълнителни прегледи.

Засега не са ясни причините за инцидента, но според някои по време на мача температурата в Маями е била около 30 градуса, а влажността на въздуха – близо 70 процента.

Tough scenes in Miami.. Cazaux fainted and was forced to retire.. pic.twitter.com/P16JfMAFIY