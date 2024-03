Певицата Оливия Родриго раздаде презервативи на феновете си по време на концерт

Американската изпълнителка Оливия Родриго изненада феновете си в град Сейнт Луис (щата Мисури) по време на последния ѝ концерт.

Неочаквано за всички, 21-годишната певица раздаде презервативи и контрацептиви на присъстващите в знак на протест срещу законодателството във въпросния щат, който от 2022 г. забранява абортите.

Певицата обясни на феновете си, че това е „практичен начин“ да кажат на местните законотворци, че не са съгласни с взетото преди две години решение.

В Испания обмислят да направят презервативите безплатни за младежите

Постъпката ѝ предизвика разнопосочни реакции, като някои я поздравиха за смелостта, а други разкритикуваха, коментирайки, че концертите ѝ не би следвало да се политизират.

По-късно Родриго поясни, че с действието си е искала да обърне внимание и на друг проблем, какъвто е този с полово предаваните болести в Съединените щати.

free planb at @oliviarodrigo in st. louis tonight thank you @MOAbortionFund pic.twitter.com/41sc65XxLx