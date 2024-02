Похотливци се награбиха на покрива на влак!

Изловиха двама мъже да правят секс върху движещ се влак. Това стана ясно от кадри на необичайната сцена, качена в социалната мрежа „Х“.

Демонстрацията на любовчиите върху нюйоркските железници запечата случайният минувач Джонатан Ели миналия петък около 13:20 часа на обед. Не е ясна самоличността на пътниците. На снимките се вижда и, че трети човек се появява, който влиза в ролята на оператор.

Единственото по-глупаво нещо от това да се качиш на върха на влак на метрото е да си свалиш панталоните по време на този процес - каза Тим Минтън, директор по комуникациите на МТА (Metropolitan Transportation Authority), пред The New York Post. Тези безразсъдни клоуни не мислят за бъркотията, с която ще трябва да се справят чистачите и другите транспортни работници, когато глупавият им трик се обърка трагично“, добави Минтън.

Все повече млади французи предпочитат да гледат телевизия пред секса

Смаяните коментатори под поста на Ели споделиха мнението си за странния секс в метрото, като един от тях отбелязва, че возенето върху метрото се е превърнало в огромен проблем в Голямата ябълка въпреки че MTA се опитва да се пребори с опасната тенденция. Властите също се борят с нарастването на случаите.

Миналата година MTA и кметството започнаха кампания, насочена към младежите, която цели да ги информира за опасностите в градската мрежа. През 2022 г. MTA съобщава за 928 случая на хора, които се возят извън, върху или между влаковете - в сравнение със само 206 през 2021 г. През първите шест месеца на 2023 г. са получени 450 съобщения за хора, които са се придвижвали по този начин в метрото в целия град, сочат данни на MTA, пише dailymail.co.uk, цитирани от Телеграф.

Two male subway surfers are caught having SEX on top of moving NYC train while another films them https://t.co/4z4AsM0MK5 pic.twitter.com/SGOZ3tpfw1