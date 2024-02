Тръмп: Тейлър Суифт не би подкрепила мошеник като Джо Байдън

© Getty Images, архив

Бившият президент Тръмп критикува идеята, че най-популярната певица в света, Тейлър Суифт, ще подкрепи президента Байдън, на фона на завихрящите се спекулации, че предизборният екип на сегашния президент се опитва да спечели нейната подкрепа.

„Подписах и отговарях за Акта за модернизация на музиката за Тейлър Суифт и всички други музикални изпълнители. Джо Байдън не е направил нищо за Тейлър и никога няма да го направи“, написа Тръмп в Truth Social.

„Тя не може да подкрепя мошеник, Джо Байдън, най-лошият и корумпиран президент в историята на нашата страна, и да бъде нелоялна към човека, който й направи толкова много пари. Освен това харесвам приятеля ѝ, Травис, въпреки че той може да е либерал и вероятно не може да ме понася”, посочва той.

Тръмп има предвид законопроект, който подписа през 2018 г. и който се занимава с проблеми с авторските права, които бяха ориентир за музикалната индустрия, съобщава The Hill. Въпроси около потенциалното участие на Суифт в политиката възникнаха миналия месец, след като The New York Times съобщи, че сътрудниците на Байдън се борят за подкрепата на певицата преди общите избори през ноември.

Коментарът на Тръмп за Суифт дойде само часове преди Kelce и Chiefs да се изправят срещу San Francisco 49ers в Super Bowl в неделя в Лас Вегас.

Прохождащата връзка на Суифт и Келси предизвика вълна от теории на конспирацията в консервативните медии. Теориите се въртят около идеята, че Американската футболна лига уж манипулира игри, за да гарантира, че поп певицата и екипът на нейния приятел ще спечелят Супербоул и в крайна сметка ще подкрепят кандидатурата на Байдън за преизбиране.

