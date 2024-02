Предизборният екип на Байдън дебютира в "Тик Ток"

Президентът на САЩ Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в и неговият предизборен екип дебютираха в социалната мрежа "Тик Ток", като целта е да бъдат привлечени младите гласоподаватели в САЩ, предадоха световните агенции. Кампанията на Байдън публикува кратък клип в акаунта си в социалната мрежа.

Правителството на САЩ в последните години критикуваше яростно точно "Тик Ток". Мрежата е собственост на китайската група "БайтДенс" и е набеждавана от много американски политици, че е средство за пропаганда на китайското правителство. Китайската компания отрича това.

Във видеото, споделено в акаунта на кампанията на Байдън - @bidenhq, президентът демократ засяга в лековат стил разнородни въпроси, от политиката до американския футболен шампионат. Когато е запитан дали предпочита самият Супербоул, или спектакъла между полувремето, Байдън заявява, че предпочита спортната проява. В отговор на въпрос за съществуването на таен заговор, целящ мачът да бъде нагласен, така че поп звездата Тейлър Суифт, чийто приятел Травис Келси е играч от "Канзас сити чийфс", да може после да използва славата си в подкрепа на кампанията на Байдън, президентът отвръща с чувство за хумор, че ще си навлече неприятности, ако отговори на този въпрос.

Редица американски щати и федералното правителство забраниха използването на "Тик Ток" на официалните работни устройства, споменавайки за риск за националната сигурност.

Байдън призова израелския премиер Нетаняху да защити цивилните в Рафах

Но засега не се обмисля никаква федерална мярка, която да цели напълно забраната или ограничаването на социалната мрежа в страната.

Hey by the way, we just joined TikTok



Follow us: https://t.co/KbtdOh2O4a pic.twitter.com/vDeXUzhb9W