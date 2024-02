Байдън се ядоса: Знам, че съм стар, но знам и какви ги върша, по дяволите!

Президентът на Съединените щати Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в заяви този четвъртък, че е наред с паметта, след като специалният прокурор Робърт Хър заключи, че държавният глава умишлено е скрил класифицирани документи от времето си като вицепрезидент, но няма да повдига обвинения срещу него.

По-интересното е, че според Хър настоящият стопанин на Белия дом е демонстрирал „значително ограничена памет“, която се проявила по време на двата му разпита в прокуратурата през 2023 г. във връзка със секретните документи.

По този повод Байдън направи импровизирана пресконференция в Белия дом, на която отсече, че паметта му функционира съвсем нормално, макар и да призна, че напредналата му възраст (81) и редовните лапсуси, които прави, може да му костват преизбирането за президент на САЩ на изборите през ноември.

Байдън обърка бившите германски канцлери Ангела Меркел и покойния Хелмут Кол

Знам, че съм стар, но знам какви ги върша, по дяволите!, заяви Байдън в отговор на журналистически въпрос.

Малко след това обаче Байдън допусна нов лапсус и обърка президента на Мексико Андрес Мануел Лопес Обрадор с президента на Египет Абделфатах ал Сиси.

BIDEN: "I'm well-meaning and I'm an elderly man and I know what the hell I'm doing”



DOOCY: “How bad is your memory”



BIDEN: “My memory is so bad I let you speak” pic.twitter.com/CsFKZVN25y